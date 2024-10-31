В Улан-Удэ убийцу нашли по ДНК на горлышке бутылки

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении горожанина, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).Как рассказали в следственном ведомстве, ночью 24 сентября 2023 года в СНТ «Черемушки» в Улан-Удэ обвиняемый познакомился с местным жителем и стал распивать с ним спиртное в салоне своего автомобиля. Позже на улице между ними произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе обвиняемый сильно избил своего нового знакомого, от полученных травм тот умер. После расправы злоумышленник скрылся.«Очевидцев преступления не было, и по горячим следам раскрыть его не удалось. Однако работа по уголовному делу не прекращалась. В ходе тщательного осмотра места происшествия были найдены и изъяты несколько бутылок из-под лимонада и алкогольных напитков. На их горлышке криминалисты обнаружили биологические следы и выделили ДНК-код. Благодаря этому злоумышленника идентифицировали и задержали. Затем тест на полиграфе показал, что мужчина обладает информацией об обстоятельствах преступления. После предъявления улик он признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах преступления», - сообщили в Следственном комитете.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.