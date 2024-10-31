С «черных лесорубов» в Бурятии взыскали более миллиона рублей

В Еравнинском районе судебные приставы взыскали с «чёрных лесорубов» 788 тысяч рублей. Должники, осужденные незаконную рубку леса, оплатили долг лишь после ареста счетов должников и запрета выезда за границу.

- Участниками организованной преступной группы было совершено 6 незаконных рубок на территории Еравнинского лесничества, в результате которых было вырублено 280 сосен общим объемом свыше 175 кубических метров. Лесному фонду Российской Федерации был причинен имущественный вред в размере более 1,18 миллиона рублей, - сообщили в службе судебных приставов Бурятии.

В ходе предварительного расследования ущерб был частично погашен — один из подсудимых выплатил 400 тысяч рублей. По решению суда оставшуюся часть суммы причиненного ущерба с участников ОПГ должны были взыскать солидарно.

Приставы вынесли запрет на совершение действий по регистрации в отношении недвижимости должников, арестовали их банковские счета, а самих граждан ограничили в праве на выезд за пределы РФ.

После этого должники оплатили всю сумму. Все денежные средства перечислены в бюджет администрации Еравнинского района.

Фото: Номер один