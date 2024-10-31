Происшествия 31.10.2024 в 18:04
В Бурятии сошли с рельсов тепловоз и вагон с углем
В происшествии сейчас разбираются правоохранители
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии следователи устанавливают обстоятельства происшествия на железной дороге, случившегося сегодня днем в районе станции Северобайкальск. Там на пути необщего пользования сошел с рельсов тепловоз и один вагон с углем.
Как сообщают правоохранители, в происшествии никто не пострадал, задержек движения нет. Размер ущерба сейчас устанавливается. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ – «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
«Следователями и следователями-криминалистами проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
К проверке инцидента также подключилась Байкальская транспортная прокуратура. На место выехала следственно-оперативная группа Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте.
Фото: Байкальская транспортная прокуратура
Как сообщают правоохранители, в происшествии никто не пострадал, задержек движения нет. Размер ущерба сейчас устанавливается. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ – «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
«Следователями и следователями-криминалистами проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
К проверке инцидента также подключилась Байкальская транспортная прокуратура. На место выехала следственно-оперативная группа Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте.
Фото: Байкальская транспортная прокуратура
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