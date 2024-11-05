Происшествия 05.11.2024 в 14:45

Житель Бурятии воспользовался найденной картой и получил уголовку

Мужчина потратил чужие деньги на продукты и алкоголь
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии воспользовался найденной картой и получил уголовку
В августе этого года в полицию Улан-Удэ обратилась 33-летняя горожанка. Женщина потеряла банковскую карту, а уже на следующий день получила смс-оповещения о списании у неё денег в различных магазинах. Списания прекратились только после блокировки карты. Ущерб составил 11 тысяч рублей.

Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Подозреваемый – 40-летний мужчина – был задержан в Бичурском районе.

Задержанный признался, что нашёл карту у питейного заведения и, осознавая, что она принадлежит другому человеку, расплатился ею за покупки алкоголя и продуктов. После блокировки мужчина избавился от карты, а в начале сентября уехал на заработки на животноводческую ферму в Бичурский район.

«Гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а также против жизни и здоровья. Последний раз — в 2019 году. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Причиненный ущерб мужчина возместил», - сообщили в МВД Бурятии.
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