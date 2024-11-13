Золотодобывающая компания заплатила жителю Бурятии за вредные условия труда
Золотодобывающая компания заплатила жителю Бурятии, своему бывшему работнику за вредные условия труда. Мужчина, долгое время работая под землей, получил профессиональное заболевание.
Житель Тункинского района работал в организации на различных должностях с полным рабочим днем под землей. В результате продолжительной работы в таких условиях работник получил профессиональное заболевание.
- Экспертами были выявлены значительные превышения уровня пыли, уровня шума производственного оборудования и уровня вибрации. Суд обязал предприятие выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, - сообщили в службе судебных приставов.
Предприятие выплатило компенсацию мужчине только после уведомления от приставов о возбуждении исполнительного производства.
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