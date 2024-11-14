Происшествия 14.11.2024 в 16:00

В Бурятии будут судить поклонника фашистов

Молодой человек одобрял их преступления и презрительно отзывался о СССР
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии будут судить поклонника фашистов
Фото: скриншот видео
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Северобайкальска. Он обвиняется в реабилитации нацизма.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый проживал с родителями, нигде не работал, друзей не имел. Зато длительное время являлся активным участником различных интернет-сообществ, посвященных идеологии фашизма.

«В июне 2023 года он разместил в интернете изображения, статьи и комментарии, в которых публично выразил одобрение преступлениям, совершенным фашистами. Также мужчина распространил в сети сведения, содержащие отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, искаженные презрительно-негативные сведения о памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Указанные публикации были доступны для просмотра неограниченным кругом лиц», - сообщили в следственном ведомстве.

Молодого человека задержали сотрудники ФСБ. У него изъяли компьютер и телефон, а также литературу экстремистского толка. Известно, что свою вину парень признал. На протяжении предварительного следствия он содержался под стражей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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