В Бурятии будут судить поклонника фашистов

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Северобайкальска. Он обвиняется в реабилитации нацизма.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый проживал с родителями, нигде не работал, друзей не имел. Зато длительное время являлся активным участником различных интернет-сообществ, посвященных идеологии фашизма.«В июне 2023 года он разместил в интернете изображения, статьи и комментарии, в которых публично выразил одобрение преступлениям, совершенным фашистами. Также мужчина распространил в сети сведения, содержащие отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, искаженные презрительно-негативные сведения о памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Указанные публикации были доступны для просмотра неограниченным кругом лиц», - сообщили в следственном ведомстве.Молодого человека задержали сотрудники ФСБ. У него изъяли компьютер и телефон, а также литературу экстремистского толка. Известно, что свою вину парень признал. На протяжении предварительного следствия он содержался под стражей.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.