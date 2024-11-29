В Бурятии малолетние бандитки терроризировали девочек

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних девушек из Иволгинского района. Они обвиняются в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и в разбое.Как рассказали в следственном ведомстве, в ночь на 3 июня в улусе Хойтобэе обвиняемые вместе с тремя знакомыми подростками, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, из личной неприязни и хулиганских побуждений избили девочку. А один из фигурантов продемонстрировал потерпевшей нож и разрезал им ее одежду. При этом свои издевательства злоумышленники снимали на камеру телефона.Кроме этого, вечером 10 июня в микрорайоне «Сокол» в Улан-Удэ обвиняемые девушки напали на другую несовершеннолетнюю девочку. Они распылили в лицо жертвы аэрозоль из газового баллончика, затем избили кулаками и ногами, после чего похитили электронную сигарету и скрылись.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Трое подростков, не достигших возраста уголовной ответственности, были помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, а позднее поставлены на учет в полиции. Их родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.