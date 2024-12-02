С одной организации в Бурятии взыскали 108 штрафов ГАИ. Штрафы за превышение допустимой скорости были получены в ряде регионов.

- С начала 2024 года за неоднократные нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств, зарегистрированных на одну из республиканских организаций, было возбуждено 108 исполнительных производств. Штрафы за превышение допустимой скорости были получены в Республике Бурятия, Забайкальском крае, г. Москва и Московской области, - сообщили в службе судебных приставов.

Несмотря на то, что общая сумма задолженности по штрафам Госавтоинспекции, составила 79,5 тысячи рублей, из-за несвоевременного погашения долга с организации-должника дополнительно было взыскано 130 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора.

- Чтобы избежать мер принудительного взыскания из-за неуплаты в добровольном порядке своих долгов, на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по республике Бурятия работает сервис «Банк данных исполнительных производств», - отметили приставы.

Он позволяет узнать обо всех имеющихся долгах в отношении физических и юридических лиц. Кроме того, оперативно получать информацию о возбужденных исполнительных производствах можно в личном кабинете на портале Госуслуг.





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