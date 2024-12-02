В Бурятии рыбалка обошлась браконьеру в 800 тысяч рублей

Северобайкальский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в браконьерстве.Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, в сентябре 2024 года - в осенний период нереста – парень отправился на Байкал ловить омуль. Для этого он использовал лодку с подвесным мотором и рыболовные сети. Молодому человеку удалось поймать 112 рыбин, с которыми его и задержали правоохранители. Ущерб водным биоресурсам был оценен на сумму свыше 800 тысяч рублей.Суд признал парня виновным и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно. Принадлежавшую ему лодку с мотором конфисковали. Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба.