Происшествия 02.12.2024 в 17:29

В Бурятии рыбалка обошлась браконьеру в 800 тысяч рублей

Также парень лишился лодки с мотором и получил «условку»
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии рыбалка обошлась браконьеру в 800 тысяч рублей
Фото: транспортная полиция
Северобайкальский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в браконьерстве.

Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, в сентябре 2024 года - в осенний период нереста – парень отправился на Байкал ловить омуль. Для этого он использовал лодку с подвесным мотором и рыболовные сети. Молодому человеку удалось поймать 112 рыбин, с которыми его и задержали правоохранители. Ущерб водным биоресурсам был оценен на сумму свыше 800 тысяч рублей.

Суд признал парня виновным и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно. Принадлежавшую ему лодку с мотором конфисковали. Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба.
Теги
браконьеры омуль

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