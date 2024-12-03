Происшествия 03.12.2024 в 15:46

«Резал вещи, стал угрожать»

В Новосибирске школьница сбежала из дома, испугавшись бывшего парня
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Текст: КП-Новосибирск
«Резал вещи, стал угрожать»
Фото: ПСО "ЛизаАлерт"
В Новосибирске 5 дней искали пропавшую 15-летнюю Викторию. Девочка ушла из дома 29 ноября и до сих пор не вернулась, сообщает КП-Новосибирск.

- Мне позвонил ее парень и сказал: «Вызывайте МЧС. Мы с Викой поссорились, и она мне уже час не открывает». Я приехала домой с работы раньше, по пути позвонила подруге, чтобы та пришла, стучалась к нам в дверь. Когда приехала, открыла дверь, но дочки не было дома. Я сначала подумала, что она пошла прогуляться, я ей до 22:00 разрешаю гулять, - рассказала Анна, мама девочки. – После 23:00 начала обзванивать всех ее подруг и искать дочку.

Рост девочки 176 сантиметров. Она худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Была одета в светлую меховую куртку без капюшона, черные с белыми полосками штаны, черные кеды. С собой – черный рюкзак, - сообщали поисковики.

Как говорит Анна, сутки ее дочку искали по заброшенным зданиям. На следующий день вскрылись новые подробности о пропаже девочки.

- Парень Вики стал путаться в историях, из-за чего они поругались, и я поехала в полицию, попросила, чтобы они поговорили с ним. Им он рассказал, что они поругались, потому что он ее приревновал к соседу, с которым она пила чай, - говорит женщина. – А еще через сутки Вика на связь вышла с друзьями через соцсети.

Девушка рассказала, что ее парень был абьюзером. Он разбил ей телефон, резал вещи, которые ему не нравились.

- Я и подумать не могла, что он такой. Они ровесники, домой к нам приходил, все было нормально. Я увидела у нее как-то раз порезанные джинсы, спросила: «Что случилось?». Вика тогда отмахнулась, сказала, что они ей не понравились, и она их порезала, - говорит Анна.

Сейчас Вика вышла на связь и с мамой. Им удалось поговорить.

- Она мне все рассказала. Оказывается, он даже следил за ней. В тот день дочка ушла из дома, потому что он начал ей угрожать, что со мной что-нибудь случится и ей жизни не даст, все испоганит. Вика испугалась и решила так всех обезопасить от него. Мы с ней на связи, скоро должны встретиться, - рассказывает Анна. – Детям надо рассказывать про первые признаки абьюза и что такие отношения надо разрывать, чтобы не было вот таких последствий.

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