Происшествия 04.12.2024 в 17:14
В Улан-Удэ осудили горожанина, который до смерти избил жену
Мужчина получил 8,5 лет колонии строгого режима
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, который до смерти забил свою жену.
Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, преступление произошло 15 августа 2024 года. В этот день обвиняемый вместе с женой у себя в квартире употреблял спиртное. На фоне алкогольного опьянения он поссорился с супругой и принялся ее избивать, нанеся множество ударов кулаками по голове и телу. От полученных травм женщина через несколько дней скончалась в больнице.
«На начальном этапе расследования мужчина признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Но позже заявил, что оговорил себя, а супруга получила повреждения при неоднократных падениях. Однако его версия опровергнута собранными доказательствами, в том числе результатами судебно-медицинской экспертизы и показаниями свидетелей», - сообщали ранее в следственном ведомстве.
Рассмотрев материалы дела, суд признал горожанина виновным. Его приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, преступление произошло 15 августа 2024 года. В этот день обвиняемый вместе с женой у себя в квартире употреблял спиртное. На фоне алкогольного опьянения он поссорился с супругой и принялся ее избивать, нанеся множество ударов кулаками по голове и телу. От полученных травм женщина через несколько дней скончалась в больнице.
«На начальном этапе расследования мужчина признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Но позже заявил, что оговорил себя, а супруга получила повреждения при неоднократных падениях. Однако его версия опровергнута собранными доказательствами, в том числе результатами судебно-медицинской экспертизы и показаниями свидетелей», - сообщали ранее в следственном ведомстве.
Рассмотрев материалы дела, суд признал горожанина виновным. Его приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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