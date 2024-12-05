В Улан-Удэ работника «Стальмоста» переехал бульдозер

Утром 4 декабря в Улан-Удэ на территории «Стальмоста» рядом с котельной рабочие обнаружили тело машиниста, которого переехал бульдозер. По данному факту Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку.«По предварительным данным, с 3 на 4 декабря в течение смены машинист на бульдозере сталкивал уголь к котельной. Под утро работники следующей смены обнаружили его тело в гусеничной колее. Сам бульдозер дальше по ходу движения уперся в металлическое строение. Зажигание и задняя передача были включены, но двигатель заглох, когда закончилось топливо. Вероятно, наезд на человека произошел при самопроизвольном неуправляемом движении трактора задним ходом», - рассказали о возможной версии развития событий в следственном ведомстве.В настоящее время следователи пытаются восстановить полную картину происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.