Происшествия 05.12.2024 в 11:06

В Улан-Удэ работника «Стальмоста» переехал бульдозер

Как такое могло случиться, сейчас выясняют следователи
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ работника «Стальмоста» переехал бульдозер
Фото: Следственный комитет Бурятии
Утром 4 декабря в Улан-Удэ на территории «Стальмоста» рядом с котельной рабочие обнаружили тело машиниста, которого переехал бульдозер. По данному факту Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку.

«По предварительным данным, с 3 на 4 декабря в течение смены машинист на бульдозере сталкивал уголь к котельной. Под утро работники следующей смены обнаружили его тело в гусеничной колее. Сам бульдозер дальше по ходу движения уперся в металлическое строение. Зажигание и задняя передача были включены, но двигатель заглох, когда закончилось топливо. Вероятно, наезд на человека произошел при самопроизвольном неуправляемом движении трактора задним ходом», - рассказали о возможной версии развития событий в следственном ведомстве.

В настоящее время следователи пытаются восстановить полную картину происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.
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