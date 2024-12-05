Происшествия 05.12.2024 в 16:54
«Никто ему не пытался помочь»
Новосибирец, которого нашли в одних шортах, умер в машине скорой
Текст: КП-Новосибирск
Жительница Новосибирска пытается понять, что произошло с ее сыном. Она утверждает, что ее 37-летнего Анатолия Гавриленко нашли избитым ночью 10 ноября в Кировском районе.
- Сын жил на Васхниле. Накануне трагедии я его видела. Он пришел ко мне, помылся, переоделся и уехал. 9 числа он звонил племяннице, но она не успела взять трубку. Другу еще набирал, но тот тоже не ответил. Мне в этот день сын не звонил, - рассказала КП-Новосибирск Марина, мама погибшего. – О том, что мой сын погиб, я узнала от полиции. Я на работе была, и мне прислали его фотографии, попросили опознать.
Женщина поехала к правоохранителям. По ее словам, у Анатолия были синяки по всему телу.
- Еще у него была на шее была борозда, на левой руке — рана. В свидетельстве о смерти, которое нам выдали, написано: «Причина смерти не установлена», - говорит мама Анатолия. – Мне рассказали, что кто-то вызвал полицию, потому что мой сын в холод сидел в одних шортах во дворе. Кто-то снял на видео, что рядом с сыном стояла машина полиции, он сидел без верхней одежды и держался за этот автомобиль. К нему подошли, а он почему-то упал, и никто в тот момент ему не попытался помочь.
Марина вместе с мужем пытаются выяснить, что произошло с Анатолием. Они ездили по адресам, где, предположительно, могли видеть их сына, но безрезультатно.
- Нам сначала говорили, что полиция приезжала на Саввы Кожевникова, 9. Потом нам сказали, что патруль был на Сержанта Коротаева, 9. Мы объехали все, но ничего не смогли сами узнать. Уголовное дело пока не возбуждали. Следователи ждут судмедэкспертизу, чтобы понять причину смерти. Она должна внести ясность, - говорит Марина. – Непонятно, что произошло и кто виноват в случившемся. Мы сейчас ищем свидетелей.
КП-Новосибирск удалось узнать, что мужчину забрали на скорой именно от дома на Сержанта Коротаева. Он скончался у медиков в машине. Что действительно произошло с мужчиной и есть ли в этом чья-то вина, предстоит выяснить следователям.
- Следственным отделом по Кировскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины 10 ноября в Кировском районе города. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.
- Сын жил на Васхниле. Накануне трагедии я его видела. Он пришел ко мне, помылся, переоделся и уехал. 9 числа он звонил племяннице, но она не успела взять трубку. Другу еще набирал, но тот тоже не ответил. Мне в этот день сын не звонил, - рассказала КП-Новосибирск Марина, мама погибшего. – О том, что мой сын погиб, я узнала от полиции. Я на работе была, и мне прислали его фотографии, попросили опознать.
Женщина поехала к правоохранителям. По ее словам, у Анатолия были синяки по всему телу.
- Еще у него была на шее была борозда, на левой руке — рана. В свидетельстве о смерти, которое нам выдали, написано: «Причина смерти не установлена», - говорит мама Анатолия. – Мне рассказали, что кто-то вызвал полицию, потому что мой сын в холод сидел в одних шортах во дворе. Кто-то снял на видео, что рядом с сыном стояла машина полиции, он сидел без верхней одежды и держался за этот автомобиль. К нему подошли, а он почему-то упал, и никто в тот момент ему не попытался помочь.
Марина вместе с мужем пытаются выяснить, что произошло с Анатолием. Они ездили по адресам, где, предположительно, могли видеть их сына, но безрезультатно.
- Нам сначала говорили, что полиция приезжала на Саввы Кожевникова, 9. Потом нам сказали, что патруль был на Сержанта Коротаева, 9. Мы объехали все, но ничего не смогли сами узнать. Уголовное дело пока не возбуждали. Следователи ждут судмедэкспертизу, чтобы понять причину смерти. Она должна внести ясность, - говорит Марина. – Непонятно, что произошло и кто виноват в случившемся. Мы сейчас ищем свидетелей.
КП-Новосибирск удалось узнать, что мужчину забрали на скорой именно от дома на Сержанта Коротаева. Он скончался у медиков в машине. Что действительно произошло с мужчиной и есть ли в этом чья-то вина, предстоит выяснить следователям.
- Следственным отделом по Кировскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины 10 ноября в Кировском районе города. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.