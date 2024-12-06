Происшествия 06.12.2024 в 09:54

В Бурятии сгорела почта

Площадь возгорания превысила 200 кв метров
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сгорела почта
Пожар произошел сегодня ранним утром в селе Окино-Ключи Бичурского района Бурятии. Как сообщили в МЧС, там загорелось здание почты.

«В борьбе с огнем участвовали пожарные 15-го Бичурского отряда ГПС РБ: 7 человек и 3 единицы техники. Они потушили возгорание на площади 216 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливает дознаватель», - рассказали в МЧС.


Некоторые подробности происшествия сообщили и в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

«На момент прибытия пожарных огнем было охвачено здание почты. Пожар был потушен в течение 3 часов на общей площади 216 кв.м. Пострадавших нет. Силами личного состава из здания были эвакуированы техника, сейфы и другие товарно-материальные ценности», - рассказали в агентстве.

Фото: МЧС Бурятии, Республиканское агентство ГО и ЧС
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