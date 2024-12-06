В Бурятии сгорела почта

«В борьбе с огнем участвовали пожарные 15-го Бичурского отряда ГПС РБ: 7 человек и 3 единицы техники. Они потушили возгорание на площади 216 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливает дознаватель», - рассказали в МЧС.











Некоторые подробности происшествия сообщили и в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



«На момент прибытия пожарных огнем было охвачено здание почты. Пожар был потушен в течение 3 часов на общей площади 216 кв.м. Пострадавших нет. Силами личного состава из здания были эвакуированы техника, сейфы и другие товарно-материальные ценности», - рассказали в агентстве.





Фото: МЧС Бурятии, Республиканское агентство ГО и ЧС



Пожар произошел сегодня ранним утром в селе Окино-Ключи Бичурского района Бурятии. Как сообщили в МЧС, там загорелось здание почты.