Происшествия 06.12.2024 в 15:04

В Улан-Удэ ищут 55-летнего мужчину

Мужчина пропал в начале октября
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ ищут 55-летнего мужчину

В Улан-Удэ ищут 55-летнего мужчину. Мужчина пропал в начале октября.

- Сотрудниками полиции разыскивается 55-летний житель Улан-Удэ Заяа Дугаров. Мужчина пропал в начале октября. Последний раз его видели у  родственницы.
Разыскиваемый - уроженец с. Ехэ-Цакир Закаменского района. Заявление о его пропаже поступило в полицию 26 октября, - сообщили в полиции.

Там отметили, что мужчина ранее уже уходил, злоупотребляет алкоголем.

Приметы: азиатской внешности, на вид 50-55 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы темные с проседью.

Был одет: куртка темно-серого цвета, футболка синяя, джинсы темно-синие, ботинки темные.

При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(983)535-60-91 или 102 (112).

 

Фото: МВД по республике Бурятии

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