В Бурятии на Байкале утонул «двухсотый» «Лэнд Крузер»

Происшествие случилось на озере Байкал в 5 километрах от берега у села Истомино. Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», там провалился под лёд автомобиль «Тойота Лэнд Крузер 200». Внедорожник полностью ушел под воду, находившиеся в нем два человека успели выбраться. Они не пострадали.- За час до происшествия инспекторы ГИМС провели с потерпевшими профилактическую беседу об опасности выезда на лед и возможности провала машины, - рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Николай Зайцев.Как отмечают спасатели, становление льда идёт медленнее обычного. На акватории Селенгинского мелководья имеются многочисленные ключи и промоины в местностях Истомино, заливе Провал, сор Черкалов.«Лёд, хоть и кажется готовым держать вес автомобиля, может оказаться обманчиво хрупким. Выезд на автомобиле и движение на таком льду — это игра с судьбой, печальный риск, ведущий к трагедии. Призываем жителей не выезжать в период становления льда на водоёмы», - предупреждают спасатели.