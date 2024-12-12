В Бурятии любитель выпить лишился грузовика

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Кабанского района, обвиняемого в пьяном вождении.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, сельчанин уже имел судимость за езду в пьяном виде. Несмотря на это, в августе он снова попался инспекторам ГИБДД, находясь пьяным за рулем своего грузовика «Мазда Титан».Рассмотрев материалы дела, суд приговорил мужчину к 7 месяцам принудительных работ с отбыванием наказания в исправительном центре, с удержанием 5% из зарплаты в доход государства. Также он лишен водительских прав на 3 года. Грузовик, которым управлял пьяный мужчина, конфисковали в доход государства.