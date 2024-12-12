В Баргузинском доме-интернате в селе Читкан введен карантин из-за вспышки чесотки. Как сообщил вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», заразу обнаружили у 48 постояльцев.Сейчас всем заболевшим доставили лекарства, обработали кожу и сменили белье. Также в здании провели дезинфекцию помещений.«Ha ceгoдняшний дeнь oчaг y нac ликвидиpoвaн. Пpилoжeны мaкcимaльныe ycилия, чтoбы люди cкopee выздopoвeли. Bce пpoживaющиe гpaждaнe, кoтopыe зaбoлeли, пpинимaют cooтвeтcтвyющee лeчeниe. У мнoгиx зaмeчaeтcя пoзитивнaя динaмикa, ceйчac они выздopaвливaют», - заверили в Минсоцзащиты Бурятии.Причины возникновения заболевания устанавливает Роспотребнадзор. Его сотрудники проводят эпидемиологическое расследование.«По предварительным данным расследования, очаг чесотки среди получателей социальных услуг связан с заносом инфекции, обусловленным несоблюдением обязательных требований при допуске лиц в интернат. Распространению инфекции способствовали несвоевременная изоляция лиц с признаками заболевания, несвоевременное оказание медицинской помощи и проведение лабораторного обследования, а также особенности поведения лиц с психоневрологическим нарушениями», - рассказали в ведомстве.В настоящее время в доме-интернате временно приостановлены прием и выписка подопечных, усилен противоэпидемический и дезинфекционный режимы. За контактными лицами продолжается медицинское наблюдение.