В Улан-Удэ горели завод и общежитие

Крупный пожар случился днем 8 января на улице Матросова в Улан-Удэ. Там загорелось производственное помещение. Огонь удалось полностью потушить лишь к позднему вечеру. Как сообщили в МЧС, в происшествии никто не пострадал. Причину возгорания устанавливает дознаватель.





Еще одно возгорание произошло сегодня в первом часу ночи в общежитии на бульваре Карла Маркса.«На момент прибытия пожарных наблюдалось загорание с торца дома. Из здания самостоятельно эвакуировались 147 человек. Пожар ликвидировали на площади 2 квадратных метра. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС.