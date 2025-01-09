27 жителей Бурятии стали жертвами мошенников с начала года

С начала нового года 27 жителей Бурятии стали жертвами мошенников, лишившись в общей сложности более 1,3 миллиона рублей. Такие данные озвучили сегодня в республиканском МВД.Так, жительнице Улан-Удэ позвонил неизвестный, представившийся специалистом сотовой компании. Собеседник заявил, что мошенники пытаются оформить от ее имени кредит. Для предотвращения несанкционированной операции требовалось перечислить все личные сбережения на «безопасные счета». Следуя указаниям неизвестного, женщина сделала шесть переводов на общую сумму 100 тысяч рублей, после чего мошенники перестали выходить на связь.Еще одна 33-летняя женщина из Кижингинского района перечислила более 100 тысяч рублей под предлогом инвестирования и дополнительного заработка на платформе известного интернет-магазина.Жертвой аферистов также стала жительница Курумканского района. На её телефон позвонил «сотрудник Росфинмониторинга». Он сообщил, что неизвестные пытаются получить доступ к личному кабинету женщины на портале Госуслуг и попросил назвать коды из поступающих смс-сообщений. 31-летняя сельчанка сообщила их собеседнику. Так мошенники получили доступ к ее аккаунту на Госуслугах.Как отметили в МВД, в Бурятии в 2024 году мошенники выудили из доверчивых граждан свыше 673 миллионов рублей. Более 425 миллионов рублей из этой суммы аферистам отдали жители Улан-Удэ.