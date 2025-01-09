Девушку из Улан-Удэ крупно обманули на онлайн-заработке

26-летняя девушка из Улан-Удэ стала очередной жертвой мошенников. Она лишилась около 400 тысяч рублей в попытке заработать онлайн.Как рассказали в МВД Бурятии, в мессенджере горожанка получила сообщение с предложением об удаленном заработке. Работа подразумевала простановку лайков на товар для его продвижения, за каждые пять лайков работодатель обещал 285 рублей. Предложение девушку заинтересовало.Перейдя по ссылке, улан-удэнка добавилась в группу, где менеджер отправлял фото товаров, которые необходимо было положительно оценить. Так, выполнив задание, она получила свои первые 285 рублей.На следующий день «менеджер» предложил горожанке уже формально выкупать разного рода товары, зачисляя деньги на озвученные счета. Потраченные средства он обещал возвратить с процентами.Из предложенного списка товаров девушка выбрала телефонный чехол за 960 рублей, потом «приобрела» еще пару вещиц. Сумму покупок она, действительно, вернула вместе с небольшой прибылью.Спустя день горожанка совершила очередную покупку — на 4200 рублей, но от «менеджера» узнала, что выплатить зарплату они ей не смогут, пока она не выполнит все задания.Тогда она «купила» пуховик, две пары золотых сережек, стиральную машину на общую сумму около 390 тысяч рублей, но после перечисления оплаты «консультант» перестал выходить на связь.О случившемся девушка рассказала мужу, который сразу распознал обман. Общий причиненный ущерб составил порядка 393 тысяч рублей. Это были личные накопления и кредитные средства.