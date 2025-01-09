Гостиница в Баунтовском районе загрязняла воздух. Котельная при отеле эксплуатировалась без использования газоочистных сооружений.

- По итогам проверки прокуратурой установлено, что котельная гостиничного комплекса эксплуатировалась без использования газоочистных сооружений, - сообщили в ведомстве.

Прокуратура направила иск в суд об обязании хозяйствующего субъекта устранить нарушения прав граждан на благоприятные условия жизни. Суд удовлетворил иск прокурора.

Решение суда не вступило в законную силу.

Фото: ru.freepik.com