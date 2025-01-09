Происшествия 09.01.2025 в 10:49
Гостиница в Баунтовском районе загрязняла воздух
Котельная при отеле эксплуатировалась без использования газоочистных сооружений
Гостиница в Баунтовском районе загрязняла воздух. Котельная при отеле эксплуатировалась без использования газоочистных сооружений.
- По итогам проверки прокуратурой установлено, что котельная гостиничного комплекса эксплуатировалась без использования газоочистных сооружений, - сообщили в ведомстве.
Прокуратура направила иск в суд об обязании хозяйствующего субъекта устранить нарушения прав граждан на благоприятные условия жизни. Суд удовлетворил иск прокурора.
Решение суда не вступило в законную силу.
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