Происшествия 10.01.2025 в 17:16

В Улан-Удэ задержали похитителя гаражей

С разницей в несколько дней парень снял с машин два чехла-тента
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ задержали похитителя гаражей
Фото: МВД Бурятии
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего горожанина, подозреваемого в краже портативных гаражей.

Как рассказали в МВД Бурятии, в декабре с разницей в несколько дней парень похитил автомобильные чехлы-тенты с припаркованных у многоквартирных домов иномарок. Первую кражу он совершил ночью на улице Жердева, когда таксовал по городу. Его внимание привлек не закрепленный на машине гараж. Второе хищение произошло на улице Ключевская, когда молодой человек катался на авто с друзьями. В этом случае гараж также не был закреплен.

«Задержанный признался в кражах. Один из портативных гаражей он забрал себе, солгав жене о его покупке. Другой временно хранил у товарища. Оба гаража изъяты, по фвктам краж возбуждены уголовные дела», - сообщили в МВД Бурятии.

Как отметили в полиции, ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался.


Чтобы избежать хищений гаражей-тентов, полиция Бурятии призывает граждан соблюдать простые правила:

- Старайтесь парковать машину в зоне видимости камер наружного видеонаблюдения.

- Пометьте гаражи-«одеяла» несмываемой краской, написав номера своей автомашины. Лучше сделать это и с изнаночной стороны.

- Если вы оставляете на ночь авто во дворе или на долгое время в каком-либо месте, то будет уместно придавить край материала передними колесами машины.

- Многие автомобилисты вшивают в ткань свои визитные карточки и другие предметы, которые в случае кражи значительно облегчат процедуру идентификации принадлежности данного имущества именно вам.

Также полицейские советуют гражданам не приобретать автомобильные чехлы с рук, чтобы лишить злоумышленников рынка сбыта.
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