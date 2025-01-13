В Бурятии простятся с бойцом, погибшим на СВО, Цындескиным Владимиром Баировичем, сообщили в администрации Иволгинского района.

Владимир родился 23 сентября 1980 г. в п. Баргузин Баргузинского района в семье Баира Доржиевича и Валентины Баяртуевны.

В 1987 г. он пошел в 1 класс Хилганайской средней школы, за годы учебы был награжден грамотами за успехи в спорте и естественных предметах. По окончании школы в 1998 году поступил в медицинское училище г. Улан-Удэ.

С первого курса Владимир Баирович был призван в ряды Российской армии для прохождения срочной службы. Вернувшись с армии в 2001 году, Владимир работал строителем. Трудолюбивый, отзывчивый, честный, Владимир всегда пользовался уважением в коллективе.

В 2007 году Владимир Баирович женился и у него родился сын Игорь. Сейчас сын учится в школе в Поселье и живет с бабушкой и дедушкой.

13 октября 2022 г. Владимир Баирович Цындескин был мобилизован в рамках частичной мобилизации и направлен в зону проведения спецоперации. Служил санитаром-инструктором. За время службы Владимир Баирович спас много бойцов-сослуживцев, которые по сей день ему очень благодарны.

4 июня 2024 г. Владимир Баирович получил ранение. После восстановления, 31 августа 2024 г. вновь уехал на СВО. Служил стрелком мотострелкового взвода мотострелковой роты отряда (штурмового) 5 гвардейской отдельной танковой бригады 36 армии.

Выполняя боевое задание, проявив стойкость и мужество, гвардии ефрейтор Владимир Баирович Цындескин погиб 13 декабря 2024 г. в районе н.п. Благодатное Волновахского района ДНР.

У него остались любящие родители Баир Доржиевич и Валентина Баяртуевна, сын Игорь и сестра Елена.

Прощание и траурный митинг состоится 14 января 2025 года в 11.00 по адресу: с. Сужа, ул. Хасурта, д. 8.

Фото: администрация Иволгинского района