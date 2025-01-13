Женщину изнасиловали в центре Улан-Удэ

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого мужчины, обвиняемого в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством.Как сообщили в следственном ведомстве, ранним утром 4 октября 2024 года пьяный мужчина в центре Улан-Удэ на безлюдной улице напал на женщину, которая дожидалась такси возле рестобара. Злоумышленник силой отвел жертву в близлежащий двор, где стал угрожать убийством и затем изнасиловал. После этого насильник скрылся, но правоохранителям удалось его найти и взять под стражу.«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение инкриминированного преступления мужчине грозит до десяти лет лишения свободы», - отметили в Следственном комитете.