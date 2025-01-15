Происшествия 15.01.2025 в 10:04
В Улан-Удэ автобус насмерть сбил пешехода
Наезд произошел поздно вечером на улице Пугачева
Текст: Андрей Константинов
Смертельное ДТП случилось около 10 часов вечера 14 января в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на улице Пугачева 38-летний водитель автобуса «ПАЗ» сбил 65-летнего мужчину. От полученных травм тот скончался на месте.
Как уточнили в Госавтоинспекции, наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. Автобус в это время ехал не по маршруту и был без пассажиров.
Как уточнили в Госавтоинспекции, наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. Автобус в это время ехал не по маршруту и был без пассажиров.
ТегиДТП