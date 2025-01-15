В Улан-Удэ автобус насмерть сбил пешехода

Смертельное ДТП случилось около 10 часов вечера 14 января в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на улице Пугачева 38-летний водитель автобуса «ПАЗ» сбил 65-летнего мужчину. От полученных травм тот скончался на месте.Как уточнили в Госавтоинспекции, наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. Автобус в это время ехал не по маршруту и был без пассажиров.