Происшествия 15.01.2025 в 12:44

В Улан-Удэ у 75-летней медсестры похитили все сбережения

Пожилая женщина поверила аферистам и лишилась 600 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ у 75-летней медсестры похитили все сбережения
Фото: архив «Номер один»
14 января в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 75-летняя горожанка, работающая медсестрой в школе. Пожилая женщина лишилась крупной суммы, поверив аферистам.

Как рассказали в МВД Бурятии, 9 января женщине позвонили. Звонившая представилась сотрудницей «Энергосбыта» и под предлогом сверки счетчика и вызова специалиста вынудила горожанку продиктовать ей смс-код.

Спустя несколько дней ситуация повернулась самым неожиданным образом. На улан-удэнку вышел псевдо-работник «Росфинмониторинга». Он сообщил, что с её банковского счета осуществляются переводы за границу - человеку, который подозревается в экстремизме. Услышав, что горожанка никаких переводов не делала, он рекомендовал перевыпустить банковскую карту. А для этого - перевести деньги с вклада (около 600 тысяч рублей) на дебетовую карту, что медсестра и сделала.

После она вновь передала приходившие в смс коды и номер банковской карты, что позволило аферисту завладеть доступом в её личный кабинет в онлайн-банкинге.

На следующий день женщина рассказала о случившемся директору школы. Та обман распознала сразу: в учреждении полицейские неоднократно проводили профилактические мероприятия. Однако потерпевшая участие в них не принимала и, по её словам, не знала о подобных уловках. Директор школы рекомендовала медсестре срочно обратиться в полицию.
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