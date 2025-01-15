В Улан-Удэ у 75-летней медсестры похитили все сбережения

14 января в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 75-летняя горожанка, работающая медсестрой в школе. Пожилая женщина лишилась крупной суммы, поверив аферистам.Как рассказали в МВД Бурятии, 9 января женщине позвонили. Звонившая представилась сотрудницей «Энергосбыта» и под предлогом сверки счетчика и вызова специалиста вынудила горожанку продиктовать ей смс-код.Спустя несколько дней ситуация повернулась самым неожиданным образом. На улан-удэнку вышел псевдо-работник «Росфинмониторинга». Он сообщил, что с её банковского счета осуществляются переводы за границу - человеку, который подозревается в экстремизме. Услышав, что горожанка никаких переводов не делала, он рекомендовал перевыпустить банковскую карту. А для этого - перевести деньги с вклада (около 600 тысяч рублей) на дебетовую карту, что медсестра и сделала.После она вновь передала приходившие в смс коды и номер банковской карты, что позволило аферисту завладеть доступом в её личный кабинет в онлайн-банкинге.На следующий день женщина рассказала о случившемся директору школы. Та обман распознала сразу: в учреждении полицейские неоднократно проводили профилактические мероприятия. Однако потерпевшая участие в них не принимала и, по её словам, не знала о подобных уловках. Директор школы рекомендовала медсестре срочно обратиться в полицию.