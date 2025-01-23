Происшествия 23.01.2025 в 14:19
В Бурятии полугодовалый ребенок едва не умер, проглотив сережку
Для спасения малыша врачам пришлось делать операцию
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ врачи Детской республиканской клинической больницы прооперировали 6-месячного малыша. Ребенок, который проглотил полуторасантиметровую сережку, был доставлен из района республики.
«Из-за особых свойств инородного тела - серёжка-гвоздик с острым наконечником - оно было низведено в желудок, чтобы избежать травм. Мы не могли рисковать жизнью ребенка, поэтому приняли решение извлечь инородное тело из желудка хирургическим путем. Операция проведена, сейчас ребенок находится в отделении реанимации, его состояние стабильно тяжелое, — сообщил врач-хирург ДРКБ Вячеслав Данчинов.
По словам врачей ДРКБ - такие случаи не редкость, все могло закончиться гораздо плачевнее.
Как рассказали в ДРКБ, сережка застряла в верхней области пищевода. Малыша госпитализировали в хирургическое отделение, где ему провели процедуру ФГДС - исследование пищевода, желудка и начального отдела кишечника.
«Из-за особых свойств инородного тела - серёжка-гвоздик с острым наконечником - оно было низведено в желудок, чтобы избежать травм. Мы не могли рисковать жизнью ребенка, поэтому приняли решение извлечь инородное тело из желудка хирургическим путем. Операция проведена, сейчас ребенок находится в отделении реанимации, его состояние стабильно тяжелое, — сообщил врач-хирург ДРКБ Вячеслав Данчинов.
По словам врачей ДРКБ - такие случаи не редкость, все могло закончиться гораздо плачевнее.
«Инородное тело могло вызвать кишечную непроходимость, закрыть просветы кишечника, перфорировать стенки кишечника, но все обошлось. Врачи и медсестры в приемном отделении, хирурги, анестезиологи-реаниматологи — все сработали единой командой, грамотно и оперативно, — сказал заместитель главного врача по хирургической помощи ДРКБ Бато Дондоков.
Фото: ДРКБ