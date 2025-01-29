Происшествия 29.01.2025 в 14:52

Школьница в Бурятии попала под колеса автомобиля

Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу
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Текст: Елена Кокорина
Школьница в Бурятии попала под колеса автомобиля

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода в Иволгинском районе. Пострадавшей оказалась 16-летняя девочка.

- По предварительным данным, сегодня около 13 часов в с. Сотниково 60-летний водитель автомобиля «Исудзу Форвард» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 16-летнюю девочку. В результате ДТП школьница получила травмы различной степени тяжести, - комментируют в полиции республики.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.

Фото: Полиция Бурятии

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