Школьница в Бурятии попала под колеса автомобиля

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода в Иволгинском районе. Пострадавшей оказалась 16-летняя девочка.

- По предварительным данным, сегодня около 13 часов в с. Сотниково 60-летний водитель автомобиля «Исудзу Форвард» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 16-летнюю девочку. В результате ДТП школьница получила травмы различной степени тяжести, - комментируют в полиции республики.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.

Фото: Полиция Бурятии