Происшествия 29.01.2025 в 14:52
Школьница в Бурятии попала под колеса автомобиля
Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу
Текст: Елена Кокорина
Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода в Иволгинском районе. Пострадавшей оказалась 16-летняя девочка.
- По предварительным данным, сегодня около 13 часов в с. Сотниково 60-летний водитель автомобиля «Исудзу Форвард» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 16-летнюю девочку. В результате ДТП школьница получила травмы различной степени тяжести, - комментируют в полиции республики.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.
Фото: Полиция Бурятии