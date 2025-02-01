В Бурятии осудили заехавшего не туда машиниста

«В сентябре 2023 года подсудимый, управляя железнодорожным составом, не снизил скорость и проехал на запрещающий сигнал светофора станции «Путевой пост 1069 км». Это привело к наезду на тупик, в результате чего с рельсов сошли две секции локомотива. В результате происшествия ОАО «РЖД» был причинен ущерб на сумму более 3 млн рублей», - рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.





Рассмотрев материалы дела, суд признал машиниста виновным. Он приговорен к штрафу в размере 150 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.







Фото: транспортная прокуратура



Северобайкальский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении машиниста электровоза. Он обвинялся по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта).