Происшествия 06.02.2025 в 16:12

Житель Бурятии зарезал жену после распития лосьона

Полицейским мужчина заявил, что не причастен к преступлению
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии зарезал жену после распития лосьона
Фото: Следственный комитет Бурятии
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Иволгинского района, обвиняемого в убийстве жены.

Как рассказали в следственном ведомстве, преступление произошло 19 июня 2024 года. В течение дня обвиняемый с супругой у себя дома в селе Нижняя Иволга употребляли спиртосодержащий лосьон для обработки рук. Вечером на фоне опьянения между ними произошла ссора. В ее ходе мужчина схватил кухонный нож и ударил им жену в шею и по руке. От полученных ран женщина скончалась на месте.

«После задержания мужчина вину не признал и настаивал, что преступление совершил другой человек, пока он спал. В рамках уголовного дела его доводы не нашли своего подтверждения, а причастность мужчины к убийству установлена собранными доказательствами и результатам проведенных экспертиз», - отметили в Следственном комитете.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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