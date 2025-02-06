Житель Бурятии зарезал жену после распития лосьона

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Иволгинского района, обвиняемого в убийстве жены.Как рассказали в следственном ведомстве, преступление произошло 19 июня 2024 года. В течение дня обвиняемый с супругой у себя дома в селе Нижняя Иволга употребляли спиртосодержащий лосьон для обработки рук. Вечером на фоне опьянения между ними произошла ссора. В ее ходе мужчина схватил кухонный нож и ударил им жену в шею и по руке. От полученных ран женщина скончалась на месте.«После задержания мужчина вину не признал и настаивал, что преступление совершил другой человек, пока он спал. В рамках уголовного дела его доводы не нашли своего подтверждения, а причастность мужчины к убийству установлена собранными доказательствами и результатам проведенных экспертиз», - отметили в Следственном комитете.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.