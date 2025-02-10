В Бурятии водители фур устраивают смертельные гонки

Что такое миг? Вот что-то случилось буквально секунду назад, и оно уже в прошлом. Грустно, если это был чудесный момент, которым человек не успел насладиться. Однако куда трагичнее, когда за одно мгновение обрывается целая жизнь. В этом материале мы поговорим о смертельной опасности, поджидающей автомобилистов на федеральной трассе «Байкал». Вблизи перевала Мандрик водители уже не первый год залетают в ямы «отремонтированной» дороги, сталкиваясь лоб в лоб с гружеными фурами.27 декабря 2024 года из Улан-Удэ в Кемерово мчался порожняком водитель грузовой фуры, который пытался успеть к праздничному столу. Навстречу, в Улан-Удэ, ехала 36-летняя жительница поселка Татаурово Елена Проноза, мама двоих детей. Две машины столкнулись в лобовом ударе на участке 421-424 км трассы «Байкал» - в начале подъема на Мандрик. Удар был такой силы, что двигатель Honda CR-V, на которой ехала женщина, вмялся в сторону кузова на полметра. Елена скончалась на месте.Обе машины ехали в условиях снега и плохой видимости, а усугубило ситуацию то, что на этом участке дороги трасса была разбита грузовиками: ямы, которые измерили родственники погибшей, составляли 11,5 см глубины и 6 метров длины. Естественно, никаких ограничивающих знаков не было, их выставили только после гибели Лены.Второй смертельный инцидент на этом же месте случился неделей ранее. Но на этот раз грузовая фура летела порожняком во Владивосток и встретилась на этом же разбитом участке дороги с Renault Logan, в котором ехал 33-летний учитель из села Ильинка Иван Юрков. В результате столкновения мужчина погиб на месте. У него также остались двое детей. Водитель фуры, как и в первом случае, отделался испугом и вскоре уехал в свой регион.- Они оба уехали, понаписали что-то там следователю по Прибайкальскому району Наталье Эрдынеевой и отбыли. Нам сразу сказали, что никаких дел заводиться не будет, мол, водители не справились с управлением на скользкой дороге, и все, - говорит муж погибшей Евгений Проноза.Дарье, супруге погибшего Ивана Юркова, следователь пока ничего не говорит. Однако она уверена: «вину могут повесить на погибших водителей». Ведь показания обычно дает единственный свидетель, а погибших водителей с того света не опросить.Кроме того, в обоих случаях обломки от разбитых легковушек лежали на встречной полосе, что может склонить следствие на легкую дорожку. Раз выезд на «встречку» - то и виноват. Вины нет - и дела нет. В итоге водители большегрузов, отремонтировав машины, уехали. Крупные транспортные компании, связывающие части большой страны, всегда важны для государства, особенно сейчас. А учитель и торговый представитель кого интересуют?Третье ДТП, также произошедшее на этом участке дороги, случилось в начале декабря. Тогда столкнулся маршрутный автобус № 347 «Татаурово - Улан-Удэ». Его на этих же ямах и выбоинах занесло на «встречку», развернуло и скинуло на обочину. Ранения получили три человека - пассажиры.Что объединяет все эти три тяжелых аварии, произошедшие в одном месте в декабре? Правильный ответ - чувство полной безнаказанности за свое бездействие со стороны дорожных служб, создающее угрозу жизни для тысяч автомобилистов.Дорога на участке от ДНТ «Колос» до конца перевала Мандрик покрыта новым асфальтом недавно - летом 2023 года.- Там было много организаций, кто ремонтировал и обслуживал, как бы гарантируя межремонтный эксплуатационный период, когда дорога должна быть в идеальном состоянии, - говорит родственник погибшей женщины, бывший начальник местного Дорожно-ремонтно-строительного управления (ДРСУ) Прибайкальского района Вячеслав Проноза. - Почему дорога так быстро пришла в ненормативное состояние, понятно: тут и качество строительства, и экономия на материалах, чтобы было что оставить нужным людям, и сверхнормативная нагрузка. Ведь дорога «Байкал» не была рассчитана на то, что все фуры теперь вместо Европы пойдут с Китая.Другой вопрос, почему не обеспечивается текущий ремонт? Когда всем видно и очевидно, что разбитая федеральная трасса представляет угрозу для безопасности дорожного движения. Оказалось, что особого желания у подрядных организаций заходить с ремонтами на опасный и разбитый участок не наблюдается. По закону нужны новые торги на ремонт, но ремонтировать никто не соглашается. Слишком много надо платить…Возвращаясь к ДТП. В обоих случаях родственники погибших говорят об отсутствии видеозаписей с видеорегистраторов. А ведь их наличие является обязательным для дальнобойщиков. Еще никогда жизнь не стоила так дешево. Никакой ответственности. Никаких последствий ни для кого. Кроме семей погибших. Ушли из жизни люди в самом расцвете своих сил, попав в яму на дорогах.Фото: из личного архива Е. Проноза