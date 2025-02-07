Пьяный житель Бурятии устроил дебош в самолете

В аэропорту «Байкал» столицы Бурятии сотрудники транспортной полиции повязали пассажира, устроившего дебош на рейсе Москва – Улан-Удэ.Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, хулиганом оказался 37-летний житель Бурятии. Находясь на борту воздушного судна, пьяный мужчина материл других пассажиров, а когда самолет пошел на посадку, пытался покинуть своё место и мешал рядом сидящим гражданам. На замечания бортпроводников буйный пассажир не реагировал, так что пилотам пришлось запросить поддержку полиции.Правоохранители встретили дебошира у трапа приземлившегося самолета и забрали его в дежурную часть.«В отношении мужчины составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Ему грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток», - сообщили в полиции.