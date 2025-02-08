Происшествия 08.02.2025 в 19:50

В селе у Байкала горит кафе

Крупный пожар произошел в Максимихе

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Текст: Анастасия Величко
В селе у Байкала горит кафе

Сегодня вечером, 8 февраля, в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии произошло возгорание в кафе «Империал».

На момент прибытия пожарных кафе было уже полностью охвачено огнём.

- Внутри находятся газовые баллоны, существует угроза их воспламенения. Также есть угроза перехода пламени на стоящие рядом частные постройки. Переход огня сдерживают прибывшие пожарные, - сообщают в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Площадь возгорания составляет около 780 квадратных метров.                                       

На месте работают пожарные и добровольцы, тушение пожара продолжается.


Фото "Номер один"

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пожар кафе максимиха

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