В селе у Байкала горит кафе

Сегодня вечером, 8 февраля, в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии произошло возгорание в кафе «Империал».

На момент прибытия пожарных кафе было уже полностью охвачено огнём.

- Внутри находятся газовые баллоны, существует угроза их воспламенения. Также есть угроза перехода пламени на стоящие рядом частные постройки. Переход огня сдерживают прибывшие пожарные, - сообщают в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Площадь возгорания составляет около 780 квадратных метров.

На месте работают пожарные и добровольцы, тушение пожара продолжается.





Фото "Номер один"