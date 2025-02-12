Черные лесорубы из Бурятии разбежались по стране

В Бурятии сотрудники уголовного розыска разгромили организованную преступную группу черных лесорубов, орудовавших в Заиграевском районе.«Полицейскими задержаны пятеро фигурантов в возрасте от 33 до 40 лет. Причем двое — в Красноярском крае и Республике Саха, где они пытались скрыться от уголовного преследования после задержания своих «коллег по ремеслу» из другой ОПГ. Подозреваемые сменили номера телефонов, некоторые - место жительства, устроились на новую работу и предприняли ряд других мер для невозможности своего изобличения. Однако это им не удалось», - рассказали в МВД Бурятии.Как сообщили в полиции, преступную группу в июне 2023 года организовал 33-летний житель Заиграевского района. К слову, ранее он вполне законно занимался заготовкой и продажей леса, поэтому имел все необходимое оборудование — две пилорамы и специализированную большегрузную технику.Своей идеей мужчина поделился с другом детства. Тот замысел поддержал и стал через объявления в мессенджере подыскивать «кандидатов» - вальщиков и водителей. Так в группировку были привлечены еще три человека, которых организатор сразу ввёл в курс дела.«Фигуранты, среди которых жители Заиграевского района и один улан-удэнец, после незаконных рубок раскряжёвывали и распиливали сосны на сортименты. Безопасность «рабочих процессов» в это время обеспечивал следивший за обстановкой человек. Затем древесина увозилась на строительную базу в Улан-Удэ, где в дальнейшем сбывалась по имитирующим легальность её происхождения поддельным документам», - сообщают в полиции.По факту незаконных рубок сейчас возбуждено уголовное дело. Использовавшаяся лесорубами техника изъята в ходе обыска. Точная сумма причиненного ущерба еще не известна, ее еще предстоит установить.Организатор преступного бизнеса задержан, в отношении остальных фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. К слову, трое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Расследование уголовного дела продолжается.