Происшествия 13.02.2025 в 12:39

В Бурятии молодой сельчанин обокрал больного человека

Пока мужчина скитался по больницам, у него вскрыли гараж
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии молодой сельчанин обокрал больного человека
Фото: архив «Номер один»
В полицию Тарбагатайского района с заявлением о краже обратился 59-летний сельчанин. Мужчина рассказал, что неизвестный вскрыл гараж в ограде его частного дома, откуда похитил вещи. Ущерб составил более 21 тысячи рублей.

Сам владелец имущества уже более полутора лет лечится в больницах Улан-Удэ, поэтому в доме не живет. Жилище в начале февраля приехала проверить его дочь, которая и обнаружила взломанный на гараже навесной замок.

«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого злоумышленника – 22-летнего односельчанина потерпевшего. В ходе следствия выяснилось, что молодой человек целенаправленно проник в гараж, зная, что его владелец долго отсутствует. Оттуда он похитил коробку передач от мотоцикла, набор ключей, электродрель и зарядное устройство для аккумуляторов. Похищенное имущество парень оставил себе», - рассказали в МВД Бурятии.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Известно, что подозреваемый ранее не судим, нигде не работает.
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