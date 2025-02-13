В Бурятии молодой сельчанин обокрал больного человека

В полицию Тарбагатайского района с заявлением о краже обратился 59-летний сельчанин. Мужчина рассказал, что неизвестный вскрыл гараж в ограде его частного дома, откуда похитил вещи. Ущерб составил более 21 тысячи рублей.Сам владелец имущества уже более полутора лет лечится в больницах Улан-Удэ, поэтому в доме не живет. Жилище в начале февраля приехала проверить его дочь, которая и обнаружила взломанный на гараже навесной замок.«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого злоумышленника – 22-летнего односельчанина потерпевшего. В ходе следствия выяснилось, что молодой человек целенаправленно проник в гараж, зная, что его владелец долго отсутствует. Оттуда он похитил коробку передач от мотоцикла, набор ключей, электродрель и зарядное устройство для аккумуляторов. Похищенное имущество парень оставил себе», - рассказали в МВД Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело. Известно, что подозреваемый ранее не судим, нигде не работает.