В Бурятии бандиты избили сельчанина и отняли у него «Мерседес»

Бичурский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвинялся в разбое с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в феврале 2024 года в Бичуре обвиняемый договорился со своими знакомыми напасть на местного жителя, чтобы поживиться его имуществом.«Соучастники преступления привезли потерпевшего в дом, где стали предъявлять претензии по надуманному поводу. Для подавления его воли обвиняемый нанес своей жертве множество ударов по голове металлическим табуретом. Под воздействием насилия и угроз потерпевший передал свой «Мерседес Бенц Е230» стоимостью более 1 млн рублей одному из сообщников, который зарегистрировал автомобиль в свою собственность», - сообщили в прокуратуре.Рассмотрев материалы дела, Бичурский райсуд признал мужчину виновным. Он приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении его подельников выделено в отдельное производство.