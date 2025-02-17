Происшествия 17.02.2025 в 11:56

В Бурятии бандиты избили сельчанина и отняли у него «Мерседес»

Зачинщик нападения получил 9 лет «строгача»
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии бандиты избили сельчанина и отняли у него «Мерседес»
Фото: pixabay.com
Бичурский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвинялся в разбое с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в феврале 2024 года в Бичуре обвиняемый договорился со своими знакомыми напасть на местного жителя, чтобы поживиться его имуществом.

«Соучастники преступления привезли потерпевшего в дом, где стали предъявлять претензии по надуманному поводу. Для подавления его воли обвиняемый нанес своей жертве множество ударов по голове металлическим табуретом. Под воздействием насилия и угроз потерпевший передал свой «Мерседес Бенц Е230» стоимостью более 1 млн рублей одному из сообщников, который зарегистрировал автомобиль в свою собственность», - сообщили в прокуратуре.

Рассмотрев материалы дела, Бичурский райсуд признал мужчину виновным. Он приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении его подельников выделено в отдельное производство.
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