Происшествия 18.02.2025 в 13:34
В Улан-Удэ из пожара спасли 29 человек
Квартира загорелась в пятиэтажном доме
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ огнеборцы МЧС спасли 29 человек. На улице Овражной загорелась квартира на 1-ом этаже пятиэтажки.
- Сотрудники ведомства при помощи спасательных устройств и автолестницы эвакуировали 29 человек, из них пятеро детей. Еще 12 жильцов вышли на улицу самостоятельно. Никто не пострадал, - сообщили в МЧС республики.
Огонь на 25 квадратах потушили 32 специалиста и 8 единиц техники МЧС России. Причина пожара выясняется. На месте работает дознаватель ведомства.
Фото: скриншот видео МЧС РБ
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