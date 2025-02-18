В Улан-Удэ из пожара спасли 29 человек

В Улан-Удэ огнеборцы МЧС спасли 29 человек. На улице Овражной загорелась квартира на 1-ом этаже пятиэтажки.

- Сотрудники ведомства при помощи спасательных устройств и автолестницы эвакуировали 29 человек, из них пятеро детей. Еще 12 жильцов вышли на улицу самостоятельно. Никто не пострадал, - сообщили в МЧС республики.

Огонь на 25 квадратах потушили 32 специалиста и 8 единиц техники МЧС России. Причина пожара выясняется. На месте работает дознаватель ведомства.

Фото: скриншот видео МЧС РБ