Происшествия 18.02.2025 в 13:56

В Бурятии браконьеры убили косулю

Мужчин удалось задержать
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии браконьеры убили косулю
В Бурятии инспекторы Бурприроднадзора совместно с полицейскими задержали в Заиграевском районе двух местных жителей, которые незаконно охотились на косуль. Одно животное они успели застрелить.

- Для охоты они использовали нарезное оружие, не имея при этом права на его ношение и хранение. Причиненный ущерб составил 200 тысяч рублей, - сообщил государственный инспектор Бурприроднадзора Иван Баженов.


В отношении нарушителей составили административные протоколы, оружие у них изъято. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Бурприроднадзор
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