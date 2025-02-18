Происшествия 18.02.2025 в 13:56
В Бурятии браконьеры убили косулю
Мужчин удалось задержать
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии инспекторы Бурприроднадзора совместно с полицейскими задержали в Заиграевском районе двух местных жителей, которые незаконно охотились на косуль. Одно животное они успели застрелить.
В отношении нарушителей составили административные протоколы, оружие у них изъято. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: Бурприроднадзор
- Для охоты они использовали нарезное оружие, не имея при этом права на его ношение и хранение. Причиненный ущерб составил 200 тысяч рублей, - сообщил государственный инспектор Бурприроднадзора Иван Баженов.
В отношении нарушителей составили административные протоколы, оружие у них изъято. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: Бурприроднадзор
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