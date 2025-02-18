Происшествия 18.02.2025 в 14:15

Водитель большегруза уснул за рулем и снес авто улан-удэнца

Его Лэнд Крузер был припаркован у дороги
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Текст: Елена Кокорина
Водитель большегруза уснул за рулем и снес авто улан-удэнца

Очередное ДТП зафиксировали на дорогах Улан-Удэ, виновником которого стал водитель большегруза. Как выяснилось, мужчина уснул за рулем, потому что был пьян.

ДТП произошло на улице Трубачеева сегодня днем, 18 февраля. Новостью поделились местные аварийные инспекторы.

- Водитель «Вольво» уснул за рулём и просто снёс стоящий на обочине Тойота Лэнд Крузер Прадо». Водитель с Белоруссии в пьяном состоянии, - пишут в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

На месте ДТП пока только аварийные инспекторы и непосредственные участники аварии. Представителей Госавтоинспекции города нет.

Напомним, что это уже далеко не первое ДТП с участием большегрузных авто. 10 февраля пьяный водитель фуры снес заправку в Улан-Удэ. А утром 11 февраля на трассе «Байкал» фуры перекрыли движение в город Бабушкин. ДТП уже никого не удивишь, но тут столкнулись два большегруза. А несколько часов спустя случилось тройное ДТП в Улан-Удэ. И все три авто — фуры!

Фото: скриншот видео ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

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с 12 по 18 февраля

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