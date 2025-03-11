Фура перекрыла дорогу в самом красивом селе Бурятии

Скользкие дороги в Бурятии продолжают усложнять жизнь водителям и пешеходам. Сегодня днем гололед развернул фуру на районной дороге на 180 градусов.

О ДТП, которое произошло в селе Десятниково Тарбагатайского района, рассказали аварийные инспекторы.

- Фуру развернуло так, что она перекрыла федеральную дорогу. Образовался затор с обеих сторон, - сообщают в «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

Судя по видео большегруз снес не только знак пешеходного перехода, но и ЛЭП.

Напомним, что село Десятниково в Тарбагатайском районе Бурятии в 2016 году было включено в «Ассоциацию самых красивых деревень России» и внесено в одноименный «Путеводитель».

Фото: скриншот видео «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»