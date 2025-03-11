Происшествия 11.03.2025 в 16:43

Фура перекрыла дорогу в самом красивом селе Бурятии

Большегруз снес дорожный знак и ЛЭП
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Текст: Елена Кокорина
Фура перекрыла дорогу в самом красивом селе Бурятии

Скользкие дороги в Бурятии продолжают усложнять жизнь водителям и пешеходам. Сегодня днем гололед развернул фуру на районной дороге на 180 градусов.

О ДТП, которое произошло в селе Десятниково Тарбагатайского района, рассказали аварийные инспекторы.

- Фуру развернуло так, что она перекрыла федеральную дорогу. Образовался затор с обеих сторон, - сообщают в «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

Судя по видео большегруз снес не только знак пешеходного перехода, но и ЛЭП.

Напомним, что село Десятниково в Тарбагатайском районе Бурятии в 2016 году было включено в «Ассоциацию самых красивых деревень России» и внесено в одноименный «Путеводитель».

 Фото: скриншот видео «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»

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