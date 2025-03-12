Жительница Бурятии обчистила соседку с помощью скрепки

Судимая жительница Бичурского района Бурятии польстилась на ноутбук своей соседки и украла его пока хозяйки не было дома. Для вскрытия дверного замка, женщина, словно заправский вор, мастерски воспользовалась обычной скрепкой.

- 4 марта в полицию Бичурского района обратилась 34-летняя жительница села Малый Куналей. Женщина сообщила, что, вернувшись домой с работы, обнаружила пропажу ноутбука стоимостью 35 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена причастность к краже ее 37-летней соседки, - рассказали в полиции республики.

Из окна соседка увидела, что хозяйка жилища ушла на работу. Открыв внутренний замок скрепкой, злоумышленница проникла в дом и похитила ноутбук. Чтобы не привлекать внимание, она спрятала его под портативный гараж стоящей во дворе дома машины заявительницы. Похищенное она планировала забрать позже и продать, но не успела так как к ней пришли полицейские.

В полиции отмечают, что женщина ранее неоднократно судима, в том числе за преступления имущественного характера. Возбуждено уголовное дело. Похищенный ноутбук возвращен владелице.

Фото: loon.site