Происшествия 13.03.2025 в 13:46

Полицейские Бурятии продолжают рассказывать о киберпреступлениях

Сотрудники МВД распространяют листовки и проводят встречи с населением
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Текст: Служба информации "Номер один"
Полицейские Бурятии продолжают рассказывать о киберпреступлениях

Полицейские Бурятии продолжают мероприятия по профилактике киберпреступлений.

- Сотрудники распространяют памятки, листовки, буклеты, освещающие распространённые схемы аферистов в сети Интернет и методы защиты он них. Проводят беседы с населением, призывают быть предельно осторожными и делиться полученной информацией со своими знакомыми, - сообщили в полиции.

Начальник УМВД России по г. Улан-Удэ Баир Галданов провёл родительское собрание на базе средней школы № 9. Кроме педагогического состава и родителей учеников, на встрече присутствовали приглашенные пенсионеры и неработающие граждане.

Полковник полиции рассказал о том, что с 1 марта 2025 года жители республики через портал Госуслуг могут самостоятельно поставить самозапрет на выдачу кредитов. Он также отметил, что за 12 дней работы сервиса около 60 тыс. жителей Бурятии воспользовались функцией.

Заместитель начальника УБК МВД Бурятии Роман Ходоев для жителей Закаменского района провел профилактические беседы, во время которых рассказал о наиболее распространенных схемах, которые используют злоумышленники для хищения денежных средств, а также мерах противодействия аферистам. Встречи прошли в образовательных учреждениях, больницах, доме культуры и других местах.

Полицейские также встретились со студентами Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова. Тема встречи актуальна, поскольку жертвами мошенников становятся не только люди пожилого возраста, но и молодежь. О наиболее распространенных схемах киберпреступлений, в которые чаще всего оказываются втянуты молодые люди, подробно рассказал майор полиции Эрдэни Халтанов.

Заявки на коллективные встречи-консультации по профилактике актуальных видов IT-преступлений принимаются по телефонам: 8(3012)29-56-39, 8(3012)29-52-72 и 8(3012)29-52-69.

 

Фото: МВД Бурятии

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мошенники полиция Бурятия

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