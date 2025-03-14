Происшествия 14.03.2025 в 10:08
В Бурятии лоб в лоб столкнулись жигули и грузовик
Водитель легкового авто был госпитализирован
Текст: Елена Кокорина
Сегодня ночью в Заиграевском районе Бурятии произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с легковым. В результате аварии сильно пострадал водитель «Жигулей».
ДТП произошло в 500 метрах от села Новоильинск.
- 56-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21150» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Шанкси». В результате ДТП водитель отечественного автомобиля с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в ГАИ республики.
Фото: ГАИ РБ