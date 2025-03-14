В Бурятии лоб в лоб столкнулись жигули и грузовик

Сегодня ночью в Заиграевском районе Бурятии произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с легковым. В результате аварии сильно пострадал водитель «Жигулей».

ДТП произошло в 500 метрах от села Новоильинск.

- 56-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21150» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Шанкси». В результате ДТП водитель отечественного автомобиля с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в ГАИ республики.

Фото: ГАИ РБ