В нацпарке Бурятии не могут потушить лесной пожар

Пожароопасный сезон в Бурятии начался с Тункинского нацпарка, где вчера был обнаружен первый в этом году лесной пожар. Работы по его тушению до сих пор продолжаются и по состоянию на утро 19 марта он действует на площади 30 гектаров.

Причиной возникновения стало неосторожное обращение с огнем, но угрозы населенным пунктам нет. На тушении работает свыше 40 человек сотрудников «Авиалесоохраны», лесной охраны Тункинского нацпарка и привлеченных. Задействовано также шесть единиц техники.

- Возгорание действует на особо охраняемой природной территории. Тункинский национальный парк не входит в зону ответственности Республиканского агентства лесного хозяйства. Там работают федеральные службы и собственная лесная охрана. Но мы готовы оказать поддержку в случае необходимости, - отметил заместитель начальника отдела охраны, защиты лесов РАЛХ Игорь Понаморёв.

Фото: Тункинский нацпарк