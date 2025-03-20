Происшествия 20.03.2025 в 15:22

В Бурятии сельчанин лишился трактора

Трактор не был синим, а вот ехавший на нем мужчина - да
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сельчанин лишился трактора
Фото: freepik.com
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Хоринского района. Он обвинялся в пьяном вождении.

«Мужчина привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, он вновь употребил спиртное и сел за руль трактора «МФ 354». По пути домой на проселочной дороге мужчина не справился с управлением и слетел в кювет, в результате получил травмы и был госпитализирован. При заборе крови у него было установлено сильное алкогольное опьянение», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Рассмотрев материалы дела, суд признал сельчанина виновным и приговорил к 200 часам обязательных работ, а его трактор конфисковали в доход государства.
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