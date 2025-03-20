В Бурятии сельчанин лишился трактора

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Хоринского района. Он обвинялся в пьяном вождении.«Мужчина привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, он вновь употребил спиртное и сел за руль трактора «МФ 354». По пути домой на проселочной дороге мужчина не справился с управлением и слетел в кювет, в результате получил травмы и был госпитализирован. При заборе крови у него было установлено сильное алкогольное опьянение», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Рассмотрев материалы дела, суд признал сельчанина виновным и приговорил к 200 часам обязательных работ, а его трактор конфисковали в доход государства.