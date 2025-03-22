Происшествия 22.03.2025 в 11:38

В Улан-Удэ ночные дрифтеры сбили своего оператора

Один из любителей скорости был пьян
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ ночные дрифтеры сбили своего оператора

Сегодня ночью в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от очевидца о том, что на парковке ТЦ «Пионер» дрифтер сбил стоявшего у машины наблюдателя и наехал на автомобиль. 20-летний пострадавший был доставлен в больницу, но после оказания медпомощи, с ушибами и ссадинами, отпущен.

- Наезд был осуществлен на гражданина, пока он снимал маневрирование на парковке другого автомобиля, поэтому не заметил приближающийся автомобиль. 24-летний виновник аварии – водитель «Тойоты Креста» находился в состоянии опьянения и без прав. За последний год он уже семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе три раза – за езду без прав, - рассказали в полиции республики.

В отношении водителя составили несколько протоколов за управление в нетрезвом виде без прав и за повторное управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке.

Фото: loon.site

Все новости

В Улан-Удэ ночные дрифтеры сбили своего оператора
22.03.2025 в 11:38
В Бурятии сразу два автомобиля ушли под лед
22.03.2025 в 11:08
В Улан-Удэ врач спас провалившихся под лед женщину с ребенком
22.03.2025 в 10:56
Австралийско-британский концерн по-крупному вложился в монгольскую медь
22.03.2025 в 10:37
Причины побед Чингисхана
22.03.2025 в 08:00
Из панка - в священники
22.03.2025 в 07:00
Разрытые улицы в Улан-Удэ зальют бетоном
21.03.2025 в 17:44
В Бурятии подтопило 11 сёл
21.03.2025 в 17:33
В Бурятию приедет бизнес-делегация из Монголии
21.03.2025 в 16:42
Жительница Бурятии обманула соцзащиту на 350 тысяч
21.03.2025 в 16:00
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 марта

Читайте также
В Бурятии сразу два автомобиля ушли под лед
В происшествиях никто не пострадал
22.03.2025 в 11:08
В Улан-Удэ врач спас провалившихся под лед женщину с ребенком
Бросившись на помощь, он за секунды вытащил их из воды  
22.03.2025 в 10:56
В Бурятии подтопило 11 сёл
Бедствие затронуло шесть районов республики
21.03.2025 в 17:33
Житель Бурятии лишился свободы и «Волги»
Виной всему стало пьяное вождение
21.03.2025 в 14:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru