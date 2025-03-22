В Улан-Удэ ночные дрифтеры сбили своего оператора

Сегодня ночью в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от очевидца о том, что на парковке ТЦ «Пионер» дрифтер сбил стоявшего у машины наблюдателя и наехал на автомобиль. 20-летний пострадавший был доставлен в больницу, но после оказания медпомощи, с ушибами и ссадинами, отпущен.

- Наезд был осуществлен на гражданина, пока он снимал маневрирование на парковке другого автомобиля, поэтому не заметил приближающийся автомобиль. 24-летний виновник аварии – водитель «Тойоты Креста» находился в состоянии опьянения и без прав. За последний год он уже семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе три раза – за езду без прав, - рассказали в полиции республики.

В отношении водителя составили несколько протоколов за управление в нетрезвом виде без прав и за повторное управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке.

Фото: loon.site