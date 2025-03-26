Происшествия 26.03.2025 в 09:18

Три ДТП в одном месте случились на трассе в Бурятии

Из-за аварий движение на время пришлось полностью закрыть
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Текст: Андрей Константинов
Три ДТП в одном месте случились на трассе в Бурятии
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
Сразу несколько ДТП в одном месте случились вечером 25 марта на федеральной трассе «Байкал» вблизи города Бабушкин. Как сообщил «Кабанск-инфо.24/7», сначала там произошло лобовое столкновение двух фур. После из-за гололеда ещё один большегруз выкатился на обочину, по касательной задев легковушку. Затем поблизости от этих аварий на дороге развернуло фуру.

Из-за происшествий трассу на время пришлось полностью перекрыть, затем движение возобновили в реверсивном режиме. О пострадавших не сообщается.
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