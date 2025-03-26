Три ДТП в одном месте случились на трассе в Бурятии

Сразу несколько ДТП в одном месте случились вечером 25 марта на федеральной трассе «Байкал» вблизи города Бабушкин. Как сообщил «Кабанск-инфо.24/7», сначала там произошло лобовое столкновение двух фур. После из-за гололеда ещё один большегруз выкатился на обочину, по касательной задев легковушку. Затем поблизости от этих аварий на дороге развернуло фуру.Из-за происшествий трассу на время пришлось полностью перекрыть, затем движение возобновили в реверсивном режиме. О пострадавших не сообщается.