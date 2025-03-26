В Бурятии три человека получили травмы в ДТП

Дорожное происшествие случилось вчера вечером в поселке Нижние Тальцы Заиграевского района. Там на ул. Кедровая 52-летний водитель «Тойоты Виш» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Приус».Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в аварии пострадали три человека: оба водителя и 46-летняя пассажирка «Приуса». Однако госпитализация не потребовалась, медики оказали им помощь на месте.