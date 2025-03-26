Происшествия 26.03.2025 в 09:50
В Бурятии три человека получили травмы в ДТП
Водитель «Виша» выехал на встречку и врезался и «Приус»
Текст: Андрей Константинов
Дорожное происшествие случилось вчера вечером в поселке Нижние Тальцы Заиграевского района. Там на ул. Кедровая 52-летний водитель «Тойоты Виш» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Приус».
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в аварии пострадали три человека: оба водителя и 46-летняя пассажирка «Приуса». Однако госпитализация не потребовалась, медики оказали им помощь на месте.
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в аварии пострадали три человека: оба водителя и 46-летняя пассажирка «Приуса». Однако госпитализация не потребовалась, медики оказали им помощь на месте.
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