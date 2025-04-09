Происшествия 09.04.2025 в 13:38

Бурятского «сказочника» упрятали за решетку

Экс-зампреду правительства Бурятии Антону Виноградову грозит до 15 лет за взятку на новом месте работы
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Текст: Станислав Сергеев
Бурятского «сказочника» упрятали за решетку
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Антон Виноградов попал в один из московских следственных изоляторов. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. В Бурятии он запомнился как чиновник, умеющий очень красиво рассказывать о невероятных инвестиционных проектах и будущих экономических прорывах республики.

Поселили в СИЗО

Как сообщает «Коммерсантъ», бывший зампред правительства Бурятии Антон Виноградов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Он задержан в Москве, и в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) возбудили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по материалам ФСБ России.

Как сообщил «Ъ» источник в окружении Антона Виноградова, он задержан в столице, куда переехал в конце февраля 2022 года. Расследование связано с периодом работы Антона Виноградова в Республике Коми, куда он был трудоустроен в мае 2023 года, уже после работы в Бурятии.

Как сообщил «РБК» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы, Басманный районный суд Москвы арестовал Виноградова по ходатайству следствия. Чиновник отправлен в столичное СИЗО на один месяц и 30 суток. При этом Басманный суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов Виноградова об избрании иной меры пресечения для подзащитного.

Кроме того, как сообщает ТАСС, Виноградову в случае признания его судом виновным во взяточничестве грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

«Сказочник» из Москвы

В Бурятии Антона Виноградова многие уже успели забыть. Между тем его карьера в республике была весьма странным явлением. Все началось с эксперимента в 2017 году, когда объявили, что министров в республике будут выбирать публично.

Позже в Сети появился список претендентов на министерские кресла в Бурятии. Антон Виноградов изначально претендовал на пост министра экономики республики. На тот момент он занимал должность вице-президента «Алеф-Банка» (не путать с «Альфа-Банком»).

Видимо, он оказался недостаточно хорош для этой должности, но отпускать его почему-то не захотели. И пообещали должность первого замминистра экономики.

Однако позже ему улыбнулась удача. В Бурятии появилось новое ведомство - министерство по инвестициям, которое и возглавил Виноградов - «человек с горящими глазами», как тогда его называли.

Новый министр действительно фонтанировал идеями. Он обещал организовать в Бурятии сборку компьютеров, построить циклотрон, создать pad-сканеры, реанимировать скандальный проект добычи апатитов в Ошурково, построить ИТ-деревню и многое другое.

И хотя большинство из этих мечтаний так и не сбылось, в мае 2019 года был подписан документ о назначении Виноградова на пост исполняющего обязанности зампреда правительства республики - руководителя полномочного представительства при президенте России в Москве.

Там он продолжил рассказывать о новых мега-проектах, таких как производство катеров на подводных крыльях, создание козьей фермы за 400 млн рублей и других. В 2021 году его назначили министром промышленности Бурятии. На этой должности он также рассказывал о фантастических сценариях развития региона, вплоть до поиска в республике нефти.

Гол как сокол

В 2020 году в Сети появились декларации бурятских чиновников. Господин Виноградов оказался самым бедным зампредом с доходом всего 2,2 млн рублей, что, впрочем, было на 500 тыс. рублей больше, чем в 2018 году.

А вот в списке собственности г-на Виноградова произошли изменения. Так, из него исчезли квартира площадью 80 кв. м и автомобиль Toyota RAV-4, задекларированные в 2018 году. Примечательно, что квартира такой же площади и автомобиль этой же марки стали числиться за супругой Антона Виноградова. Годом ранее ни недвижимости, ни машины в ее декларации не было. Готовился ли он уже тогда к вероятному уголовному повороту событий – неизвестно.

В 2021 году чиновник заявил, что покидает Бурятию: госслужбу он сменил на работу в крупной бизнес-структуре, основное направление которой реализация проектов в сфере информационных технологий в РФ и по всему миру.

«Буду заниматься реализацией крупных проектов в области государственно-частного партнерства, структурирования, финансового консультирования и привлечения финансирования в инвестиционные проекты, реализуемые в России и странах СНГ. Осуществлять взаимодействие с федеральными и региональными органами исполнительной власти в части реализации проектов в субъектах РФ, реализовывать проектное финансирование и сделки слияний-поглощений, их финансовое консультирование и сопровождение. И, конечно же, с учетом новых возможностей продолжим реализацию инвестпроектов в Бурятии и на Дальнем Востоке», - хвастался тогда Антон Виноградов.

«Прекращайте врать!»

Но то ли экс-зампреду правительства Бурятии не сидится на месте, то ли в бизнес-структуре он не прижился… В общем, уже в мае 2023 года он занял пост заместителя председателя правительства Коми. Летом 2024 прежний глава региона Владимир Уйба повысил его до должности первого вице-премьера. Чиновнику предстояло привлекать в республику частные инвестиции и улучшать бизнес-привлекательность региона, отмечалось на официальном сайте администрации.

Однако после смены руководства в регионе новый врио главы Коми Ростислав Гольдштейн вынес Виноградову выговор из-за непроверенных данных в представленных отчетах. Информационное агентство БНК даже приводит любопытный диалог вице-премьера и главы Коми и после коммунальной аварии.

— Один инцидент был с прорывом трубы в Вуктыле. Мы очень оперативно отреагировали с главой района. Вам, Ростислав Эрнстович, в ежедневном режиме докладывали. Кусок трубы вырезали, новый кусок трубы поставили, - докладывал Виноградов.

— А воду откачали? – вопрошал Гольдштейн.

— Воду откачали.

— Нет, не откачали, Антон Иванович. И вас вводили в заблуждение, а вы меня.

— У меня все фотографии есть.

— А у меня есть другие фотографии. Я же говорил: я из Республики Коми, в отличие от вас. Вас пригласили работать, а я здесь живу очень долгое время. И фотографии, которые прислали вам, и фотографии, которые прислали мне, они отличаются. Я уже предупреждал, вы прекращайте, прекращайте врать. И не позволяйте манипулировать собой, манипулировать информацией.

Уйти непокусанным

После этого вышло распоряжение об освобождении Антона Виноградова от должности первого заместителя председателя правительства региона. Однако чиновник в СМИ в очередной раз хвастался, что уходит в большой бизнес, где будет работать большим человеком: дескать, в качестве генерального директора курировать вопросы Арктики.

«Это связано с предложением по работе, которое по деньгам и по должности выше, — гордо держал марку господин Виноградов, намекая, что переходит то ли в «Ростех», то ли в «Росатом», то ли в «Роснано».

Впрочем, сделать карьеру на арктических ресурсах опытный управленец так и не успел. Сейчас его ждут долгие допросы и уголовные разбирательства. Но думаем, что господин Виноградов легко преодолеет и это испытание. Вот что он говорил в одном из интервью «Номер один»: «Помню, в детстве шли с друзьями по улице, и нас окружила стая собак. Лаяли, начали кидаться. Мы не стали убегать, а спокойно остановились и пытались как-то успокоить их, поговорили с ними. Тогда удалось уйти непокусанными. Это все, что могу вспомнить о страхе. Сейчас просто стараюсь смотреть на все в позитивном ключе. Если возникает какая-то проблема, сразу стараюсь ее решить, не впадая в отчаяние и не поддаваясь страху. У меня даже девиз звучит как: «Иди, делай, не бойся». Я ничего не боюсь».
Теги
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